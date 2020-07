FIFA 21 dévoile la jaquette avec Mbappé (PSG) à l’affiche

Kylian Mbappé, 21 ans à peine et déjà tête d’affiche d’un jeu de renommée mondiale : rien n’arrête le natif de Bondy, même sur le secteur du marketing, qu’il appréhende et avale à une vitesse remarquable. Ce mercredi, EA Sports, l’éditeur du jeu FIFA 21 et de ses déclinaisons antérieures, dévoile la jaquette de l’opus prochain, à sortir le 9 octobre prochain. Et devinez quoi ? L’attaquant du PSG est à l’honneur de la jaquette.

Mbappé choisi par EA Sports pour la jaquette de FIFA 21

C’est lui même qui le relaie sur les réseaux sociaux, avec la complicité de son club, on le devine pas peu fier de voir son attaquant ainsi élevé au rang de stars, parmi les autres de la planète football. Etre à l’affiche d’un FIFA n’est pas rien. Ni donné à tout le monde. Pendant des années, Cristiano Ronaldo et Messi se sont disputés la fonction. Neymar avec eux, parfois.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

L’attaquant du PSG est un « fier » ambassadeur

« Star de la jaquette. Je ne plus attendre d’y jouer. Fier d’être sur la jaquette de FIFA 21. Le rêve devient réel », dit le champion du monde français, heureux d’être ainsi couronné. EA Sports est un nouveau partenaire commercial pour lui, qui compte également comme sponsors, Hublot, Nike, Dugout et Bulk.