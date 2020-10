FIFA 21 : La modélisation de Carlo Ancelotti fait rire la toile

Si pour la majorité de ceux qui ont un double dans l’univers de FIFA 21, l’honneur d’en être est fort, certain ont de quoi en douter. Prenez Carlo Ancelotti. Le coach le plus en vue de ce début de saison anglaise, à la tête d’Everton, leader invaincu de la Premier League après cinq journées, n’a pas été gâté par les équipes de EA Sports, à l’édition du jeu de football sur console.

L’opus sorti en ce début de mois d’octobre ne le valorise pas. C’est peu de le dire, à voir ce visuel partagé sur les réseaux sociaux, le montrant victime d’un embonpoint très manifeste. Sur la toile, l’image est abondamment relayée et régulièrement moquée. « Il Mister », qui cultive pourtant l’élégance que l’on prête aux Italiens, n’appréciera peut-être pas la difficile comparaison.

Ancelotti brille autrement, en ce début de saison 2020-21. Everton a concédé le nul (2-2), ce samedi, dans un derby bouillant disputé au champion en titre, Liverpool. Après quatre succès et un nul, les Toffees restent en tête du championnat d’Angleterre. C’est tout ce qu’il faut à Carlo!

What the f*ck have EA done to Carlo Ancelotti in Fifa 21

😂😂😂 pic.twitter.com/OCSaT4huBo

— Footy Accumulators (@FootyAccums) October 7, 2020