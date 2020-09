FIFA 21 : Les 10 plus gros budgets transferts en mode carrière

Voilà les dix équipes à choisir en mode carrière sur le prochain opus FIFA 21 à sortir, pour profiter du plus de largesses financières pour faire ses emplettes, sur le marché des transferts. EA sports et ses équipes dédiées au jeu de football sur consoles calquent naturellement – c’est le but -, la story du titre, à la réalité. Notamment économique.

Le 5e plus gros budget pour le PSG

Les dix plus gros budgets transferts de ce FIFA 21 sont à peu de choses près ceux qui sont les plus riches dans le monde. Avec les deux grands d’Espagne, le Real Madrid d’une part et le Barça de l’autre ; avec également les voisins de Manchester, United et City, au sommet de la pyramide et pour tous des budgets supérieurs à 185 millions d’euros. Avec aussi le PSG qui se glisse en cinquième position. Il est le seul club français, tant il domine sur les budgets le reste de la Ligue 1.

SEpt clubs avec des budgets à plus de 100 M€

Le champion d’Europe, Bayern Munich, est ensuite sixième et il y a, avec la Juventus en plus, sept équipes au-delà des 100 millions d’euros. Ces chiffres sont ceux des leaks du jeu partagés sur les réseaux sociaux, ou des plateformes spécialisées.

Les 10 plus gros budgets transferts sur FIFA 21

Real Madrid = 188 462 000 €

FC Barcelone = 187 866 000 €

Manchester United = 186 104 000 €

Manchester City = 185 584 000 €

Paris Saint-Germain = 133 691 000 €

Bayern Munich = 119 824 000 €

Juventus = 105 000 000 €

Liverpool = 85 804 000 €

Chelsea = 80 603 000 €

Arsenal = 79 465 000 €

Inter Milan = 78 985 000 €