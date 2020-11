FIFA 21 : Les 14 équipes avec le plus de cracks à fort potentiel en carrière

Près d’un mois après la sortie de FIFA 21, la plupart des adeptes ont déjà pu tester les différentes options proposées par le jeu, notamment le mode carrière, un des favoris des gamers. Pour y réussir, il faut y préparer l’avenir en recrutant des joueurs prometteurs, pouvant rivaliser avec les plus grands à terme, mais encore faut-il les trouver. Pour cela, certains clubs sont à privilégier. Dans cette édition, 14 équipes disposent de plus de 10 cracks à fort potentiel, comprenez des U23 pouvant dépasser les 80 de générale avec le temps.

La Premier League, vivier le plus important de cracks à fort potentiel

Parmi elles, 5 sont issues de Premier League, le championnat le plus représenté. En tête, Manchester United, avec 14 joueurs de moins de 23 ans, mais de plus de 80 de potentiel. Peu surprenant quand on connaît le vivier que sont les Red Devils, avec Marcus Rashford, qui peut monter jusqu’à 91, Mason Greenwood, ou encore Aaron Wan-Bissaka. Ils devancent Arsenal, avec 12 éléments, et Everton, Tottenham et Chelsea, tous trois à 10. Ce dernier dispose d’ailleurs d’un des joueurs au plus fort potentiel dans le jeu, Kai Havertz, qui peut atteindre 93 de générale, soit la note actuelle de Lionel Messi.

Deux clubs français disposent de 11 de ces pépites dans FIFA 21

Chez leurs 11 pépites respectives, aucune n’atteint un tel niveau sur FIFA 21, mais à l’OL et au LOSC, l’avenir est tout de même doré. Chez les Gones, c’est Houssem Aouar qui peut aller le plus loin : jusqu’à 89 de générale. Il est suivi de près par le jeune prodige de 16 ans, Rayan Cherki, dont la note peut monter à 88. C’est la moyenne que peut aller chercher également Jonathan David, chez les Dogues. L’attaquant canadien est le joueur au plus haut potentiel à Lille, même s’il n’en a pas encore vraiment donné l’impression dans la réalité, lui qui est resté muet lors de ses 11 premiers matches au club, série en cours.

Les 14 équipes avec le plus de cracks à fort potentiel :

Manchester United = 14 Ajax = 13 Sporting CP = 13 FC Barcelone = 12 Real Madrid = 12 Arsenal = 12 Leipzig = 12 Lyon = 11 LOSC = 11 Chelsea = 10 CSKA Moscou = 10 Tottenham = 10 Everton = 10 Valence = 10