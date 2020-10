FIFA 21 : Les 15 joueurs les plus lents sur FIFA 21

Ce ne sont pas forcément les plus recherchés sur le jeu, mais il faut bien qu’il y en ait, des joueurs plus lents que les autres sur FIFA 21. Les notes de vitesse sont souvent liées à l’âge, la plupart d’entre eux n’ont plus les mêmes capacités physiques que les plus rapides du titre, mais certains comblent cette lacune avec leurs autres qualités, et gardent une moyenne raisonnable.

Deux vétérans d’une même équipe parmi les joueurs les plus lents de FIFA 21

Ils sont de véritables stars dans leur club, le Yokohama FC, et plus généralement au Japon, qui continuent de braver les années, pour jouer au football. Shunsuke Nakamura et Kazuyoshi Miura font tous deux partie des 15 joueurs les plus lents sur le nouvel opus de FIFA. Le premier est connu en Europe notamment pour son passage au Celtic Glasgow, il a même dépassé les 80 de note générale, sur le jeu, dans les années 2000. Mais à 42 ans, le physique ne suit plus comme avant, et cette dernière a chuté jusqu’à atteindre 65, avec 31 en accélération et 29 en vitesse. Kazuyoshi Miura, lui, est le joueur professionnel le plus vieux sur le titre à 53 ans, ce qui peut expliquer sa notation : 59 de moyenne, 24 en accélération et 26 en vitesse.

Il est possible d’avoir une bonne note générale sans être rapide

Certains joueurs sont connus pour tout autre chose que leur vélocité, comme Fernando Llorente, par exemple, à la porte du top 15 présenté ci-dessous. Il est évalué à 75 sur FIFA 21, malgré ses 32 de vitesse et 29 d’accélération. L’attaquant de Naples est reconnu en Europe surtout pour sa capacité de finition et de frappe, qui lui ont même valu l’intérêt du PSG, en janvier dernier. Pareillement pour Wes Morgan, le défenseur de Leicester, qui affiche 73 de générale, et est un élément légitime de la rotation de l’effectif de Foxes.

Les 15 joueurs les plus lents sur FIFA 21