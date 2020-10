FIFA 21 : Les 20 joueurs qui régressent le plus sur le titre

Comme chaque année avant la sortie du nouvel opus, les adeptes attendent de connaître les notes des joueurs, et leur évolution. Moins attendus que ceux qui progressent d’une année à l’autre, certains d’entre eux connaissent une régression, parfois importante. C’est le cas de quelques visages familiers sur ce FIFA 21, qui sortira le 9 octobre prochain.

Des grands joueurs à la baisse sur FIFA 21

Eux n’ont pas les baisses les plus significatives, mais certains des meilleurs joueurs de l’édition 2020 ont vu leurs notes diminuer sur FIFA 21. Comme Eden Hazard, l’attaquant du Real Madrid, qui est passé de 91 à 88 de générale. Le Belge était le 4ème meilleur joueur du dernier titre, mais sa saison manquée en Espagne, avec seulement 1 but en 22 matches, a eu des répercussions sur la notation de son personnage virtuel. Son coéquipier, Luka Modric, connaît la même diminution, et descend à 87.

Des Français régressent sur le titre

Les Bleus n’ont pas été épargnés par les changements de note. Parmi eux, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti ont été éjectés du top 100 des meilleurs joueurs, passant tous deux de 86 à 83 de moyenne. Trois points perdus, c’est la même peine qu’Olivier Giroud, ou encore Corentin Tolisso. Le manque de réussite en club la saison passée à coûté cher aux champions du Monde en titre, dans leur notation sur FIFA 21.

Top 20 des joueurs qui ont le plus régressé sur FIFA 21