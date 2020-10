FIFA 21 : Les 40 joueurs agents libres à recruter pour son équipe FUT

Au début d’une partie sur FIFA, il est parfois difficile de trouver les liquidités pour recruter et renforcer son effectif. Chaque année les adeptes du jeu redoublent de créativité pour former la meilleure équipe possible sans trop dépenser. Pour l’édition FIFA 21, Sportune vous propose des joueurs agents libres à enrôler, sans indemnités de transfert, donc à coût moindre.

De bons joueurs mais pas de stars agents libres sur FIFA 21

Bien sur, pas de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo en tant qu’agents libres sur le titre, puisqu’ils sont déjà installés dans leurs clubs respectifs. A part quelques-uns, les noms présentés dans le tableau ci-dessous ne sont pas réellement connus du grand public. Cependant, ils restent de bons éléments à intégrer dans une équipe, leurs notes allant de 75 à 82, et leurs potentiels pouvant atteindre 84, au commencement de votre partie sur FIFA 21. De très bonnes affaires donc, au regard du prix de certains joueurs, sous contrat, ayant la même note. A la fin de la première saison, d’autres visages plus connus seront libres de leur contrat, pour étoffer votre effectif.

Une majorité de Sud-américains parmi les 40 joueurs agents libres à recruter

Si tous les postes et toutes les catégories d’âges sont représentées dans ce classement, les nationalités sud-américaines le monopolisent. De la Colombie avec Wilmar Barrios, au Mexique avec Hector Moreno, en passant par le Pérou avec Jefferson Farfan, certaines pointures du continent se retrouvent disponibles dès le début de votre carrière FIFA. C’est le cas aussi pour l’Europe, mais à moindre échelle, avec Artem Dzyuba et Yuri Zhirkov, internationaux russes à l’époque de la Coupe du Monde 2018.

Les 40 meilleurs joueurs agents libres à recruter gratuit sur FIFA 21

Joueur Age Position Note moyenne Potentiel Juiano Mestres 24 DC 82 82 Wellington Dano 20 DG 81 81 Jorge Ezequiel Serendero 32 GB 80 80 Jaime Nicholas Frendado 36 DC 80 80