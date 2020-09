FIFA 21 : Les joueurs au potentiel de progression le plus élevé

Qui sera le meilleur joueur du monde dans quelques années ? A la fin de l’ère Ronaldo-Messi, tous les fans de football se posent cette question. Sur FIFA 21, en tout cas, il est possible de le savoir. Si Lionel Messi reste le meilleur joueur du jeu, d’après le top 100 révélé par EA Sports, l’éditeur a dévoilé les joueurs pouvant atteindre la plus grosse note, ceux qui pourront surpasser le capitaine du Barça dans le mode carrière de cette édition.

Kylian Mbappé peut devenir le meilleur joueur de FIFA 21

C’est l’attaquant français qui peut disposer de plus haute note en progressant, dans le mode carrière selon EA Sports. Déjà évalué à 90 par le jeu, il peut atteindre jusqu’à 95 de général, soit 2 unités de plus que Lionel Messi. Une statistique logique et méritée au vu des performances du jeune prodige, qui sort d’une saison à 18 buts et 5 passes décisives en 20 matches de Ligue 1. A seulement 21 ans, le buteur du PSG pourrait donc devenir l’arme la plus redoutable sur le mode carrière.

Honneur à l’attaque chez les joueurs au potentiel élevé

Parmi ces joueurs au potentiel le plus élevé, peu de défenseurs et de gardiens ; seulement 3 intègrent le top 10. Comme le fait le football d’aujourd’hui quand il en vient aux distinctions, FIFA met l’accent sur les éléments offensifs. Qu’ils soient défenseurs ou attaquants ces joueurs trouvent un point commun : la moyenne d’âge de la liste et de 21 ans. Lautaro Martinez, attendu comme le 10ème plus gros potentiel du jeu, est le plus vieux. A 23 ans.

Top 10 des joueurs avec le potentiel de progression le plus élevé sur FIFA 21