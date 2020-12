FIFA 21 : Les visages des joueurs du PSG en version Next-gen

C’est ce 4 décembre, une poignée de jours après la sortie des modèles de Microsoft et Sony, que EA Sports a sorti la version FIFA 21 des consoles nouvelle génération. Qui dit Next-gen, dit plus de vitesse et des graphismes augmentées en réalisme. Les images qui nous sont partagées sur la toile montrent l’évolution et le niveau aujourd’hui atteint, par les développeurs du titre, au mois d’octobre pour la version plus large.

Les joueurs du PSG sur FIFA 21 Next-Gen : Kylian Mbappé

Les joueurs du PSG au révélateur de la Next-gen

Le PSG est l’un des clubs partenaires du titre FIFA 21 et son attaquant, Kylian Mbappé l’ambassadeur monde, à l’affiche de la jaquette et des supports de promotion du jeu. Il est l’un des visages à découvrir dans le diaporama d’images, ci-dessus. Lui, ainsi que l’autre ailier Neymar, ou Angel Di Maria qui les seconde. Mauro Icardi, également en attaque, Macro Verratti dans leur dos et plus bas en défense, le capitaine, Marquinhos.

FIFA 21 reste un succès commercial

D’après les rapports d’études spécialisées, FIFA 21 est en tête des ventes dans de nombreuses régions du globe, mais il est souvent relevé une baisse conséquente des versions physiques, au détriment du numérique. Un phénomène accéléré par les périodes de confinement ordonnées ici et là.