FIFA 21 – PES 2021 : Comparatif des notes des joueurs de l’OM

Maintenant que les éditions (nouvelles pour l’un, une extension de la version précédente pour l’autre) des deux titres de football sur console les plus populaires au monde sont sorties, les comparaisons se font légion. Différents en tous points, FIFA 21 et PES 2021 ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes, concernant la notation. En témoignent les notes des joueurs de l’OM, bien plus généreuses de la part de Konami que d’EA Sports, pour presque chacun d’entre eux.

L’OM mieux noté sur PES 2021 que sur FIFA 21

Ils ne sont pas tous dans ce cas là, mais certains joueurs connaissent des écarts pouvant atteindre jusqu’à 5 points, comme c’est le cas de Saïf-Eddine Khaoui, noté 69 sur FIFA 21 et 74 sur PES 2021. Sinon, dans l’ensemble, les statistiques sont sensiblement proches. Ainsi, ce dernier n’adjuge qu’un point en plus à Boubacar Kamara, Valentin Rongier ou encore Florian Thauvin, pour ne citer qu’eux. Au final, comme pour le PSG, EA Sports se montre légèrement plus sévère, avec une moyenne générale de 78, attribuée à l’OM, contre près de 80 pour Konami.

Steve Mandanda et Jordan Amavi seuls à ne connaitre aucun changement

Les deux éditeurs sont tout de mêmes tombés d’accord sur deux éléments de l’effectif phocéen. Le gardien emblématique Steve Mandanda est évalué à 83 de note par chacun d’entre eux, tout comme Jordan Amavi à 78. Dans tous les cas, aucun des joueurs de l’OM n’entre dans le top 100, ni sur PES 2021, ni chez son concurrent, même si Dimitri Payet s’en approche un peu plus dans le premier, avec 84 de générale, contre 82 sur FIFA 21.

Comparatif des notes des joueurs de l’OM sur FIFA 21 et PES 2021

Joueur Note FIFA 21 Note PES 2021 Steve Mandanda 83 83 Boubacar Kamara 79 80 Duje Caleta-Car 79 80