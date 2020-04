FIFA 21 – Pour la jaquette, la toile plébiscite un joueur… de l’Espanyol !

« FIFA 21 cover ». La requête est générique, dans la langue universelle et donc accessible au plus grand nombre. Sur Google, la première qui remonte est une plateforme où est votée l’image associée à la jaquette du jeu FIFA 21, à sortir en septembre. Tout le monde peut choisir son favori, dans une liste d’une soixantaine de noms.

Qui pour être sur la jaquette du prochain FIFA 21 ?

Y sont, les plus médiatisés, Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Salah… et d’autres plus singuliers pour être à l’affiche du jeu de foot le plus vendu dans le monde, comme les Français Mamadou Sakho ou André-Pierre Gignac. Et puis il y a Wu Lei, 28 ans, milieu offensif de l’Espanyol en Liga. Il n’est clairement pas le plus connu, mais c’est lui, plus jeune professionnel de l’histoire du foot chinois, que les votants plébiscitent majoritairement. Lui, et l’ailier sud-coréen, Son Heung-min.

Un match entre la Chine de Wu Lei et la Corée de Son Heung-min

A l’heure pour nous d’écrire ces lignes, quelques centaines de voix seulement les séparent. Mais ils explosent tous les autres concurrents, à minima au double du troisième qu’est Mohamed Salah. Sur les presque 230 000 et plus votants, les deux joueurs concentrent près de 160 000 adhésions, à parts quasiment égales. Si les pays d’Asie se mobilisent pour leurs représentants, c’est moins vrai au Japon, pour Shinji Kagawa, seulement plébiscité à 25 reprises.

Sept joueurs français dans une liste d’une soixantaine de noms

Le contexte du sondage est toutefois beaucoup plus compliqué pour nos Bleus notamment. Outre l’énorme différentiel en nombre de populations avec les pays d’Asie, les Français sont sept et majoritaires dans la liste et dans leur cas la fibre patriotique joue moins, étant plus partagée.