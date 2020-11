FIFA 21 : Que se passe-t-il quand on se fait virer de la pire équipe du jeu ?

Que se passe-t-il pour un entraîneur, remercié d’un club de la plus faible division sportive professionnelle ? Dans l’absolu, il y a peu de chance qu’il retrouve immédiatement un poste, et certainement pas à des conditions d’exercice, financière, professionnelle en somme, supérieure à ce qu’elles étaient précédemment. Ça, ça vaut pour la vraie vie, mais dans le monde sportif de FIFA 21, il peut en être tout autre moment.

Une partie FIFA 21 à la tête du Waterford FC

En témoigne la séquence imaginée et réalisée par l’influenceur BCHDGaming. Sa partie, il l’a disputée en mode « carrière manager », en s’emparant du poste en Irlande, à la tête du Waterford FC, un club fondé en 1930, qui évolue en deuxième division nationale. C’est l’un, sinon le plus faible collectif du jeu à 58 en attaque, 54 au milieu et 55 en défense. Les objectifs sont modestes : terminer en milieu de classement du championnat et disputer une demi-finale de la EA Cup. Cela, avec un budget transfert de 525 000 euros environ, et un salaire moyen à 5 000 euros.

Prendre la porte et revenir par la fenêtre. En grande pompe

Bien entendu, le but de la simulation ci-dessus (proposée en Anglais), est de toucher aux limites de la fonction et de connaître la suite, après une éviction. On ne spoile pas, mais elle est étonnante et clairement pas applicable, sur ce coup à la réalité. Ou alors faudra-t-il passer sur Marcelo Bielsa.