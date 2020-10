FIFA 21 : Qui seront les prochains Ballon d’or selon FIFA 21 ?

Il est l’un des trophées les plus attendus de l’année dans le monde du ballon rond, d’où la déception des fans quand France Football a pris la décision de ne pas décerner celui de 2020, dans ces circonstances exceptionnelles. Il sera néanmoins possible d’avoir un Ballon d’Or de cette année sur FIFA 21 et de se projet sur les 14 suivants imaginés par le jeu, en carrière. Comme le montre la simulation réalisée ci-dessous par l’influenceur Maestro, chaque saison donne son vainqueur, et parfois des profils plus singuliers que d’autres.

Kylian Mbappé pourrait devenir le joueur le plus titré de l’histoire du Ballon d’Or sur FIFA 21

Dans celle-ci, c’est un français qui monopolise le prix. Pas tout de suite, mais à partir de 2023, neuf des dix prochains Ballon d’Or décernés reviendraient à Kylian Mbappé, qui deviendrait alors le joueur le plus titré de l’histoire. Seule la pépite de Dortmund, Erling Haaland, serait capable de lui en arracher un durant cette période.

Gageons que la réalité soit la même, pour l’attaquant français.

Cristiano Ronaldo rattraperait Lionel Messi

C’était l’un des événements de l’année 2019, Lionel Messi était repassé devant Cristiano Ronaldo, au nombre de Ballon d’Or, en remportant son sixième, un record absolu. Mais si la vie était cette simulation de FIFA 21, cela n’aurait pas duré. Selon elle, CR7 aurait remporté celui de 2020, égalant son rival de toujours et signant le dernier de la dynastie installée par le duo légendaire, interrompue une seule fois depuis 2008. Cette représentation n’en est, bien sur, qu’une parmi tant d’autres, que le nouvel opus du jeu pourra vous offrir à sa sortie, le 9 octobre.