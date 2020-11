FIFA 21 : Un contrat dingue pour recruter Beckham sur FIFA ?

« David Beckham gagne plus de FIFA 21 que lorsqu’il jouait au football ». Voilà comment The Mirror outre-manche titre son sujet annoncé exclusif. Ça parait incroyable à lire, ça l’est plus encore à la lecture des chiffres du contrat que l’ex-star du football anglais et l’éditeur canadien EA Sports, du jeu FIFA 21 auraient signé conjointement. Le tabloïd britannique évoque un contrat sur trois ans, proposé au Spice Boy.

45 M€ sur 3 ans offert par EA Sports à David Beckham ?

Et il ajoute qu’il lui serait payé, rien de moins que… 40 millions de livres. Presque 45 millions d’euros, pour que l’ancien milieu de terrain de 45 ans, devienne une « icône » de l’univers FUT sur FIFA 21. S’appuyant sur une source, The Mirror raconte : « Les responsables EA Sports du jeu FIFA proposaient 30 millions de livres (33,5 M€), sur trois ans, mais il a réussi à obtenir une meilleure offre. »

Un record de recettes à la sortie de FIFA 21

Lorsqu’il était joueur, David Beckham gagnait entre 5 et 8 millions d’euros de salaires annuel en club, de Manchester United, au Los Angeles Galaxy en MLS, en passant bien sûr, par le Real Madrid, en Espagne. FIFA 21 est un succès commercial, il se serait déjà vendu 3,2 millions de versions en seulement une semaine, soit plus de 155 millions d’euros de recettes pour la franchise Electronic Arts, qui le produit.