FIFA 21 : Voilà l’équipe la plus nulle, pour les plus motivés

Emmener un petit club au sommet du début à la fin, c’est l’une des possibilités, et des préférées de ses utilisateurs, offerte par le jeu FIFA. Loin des notes du Bayern Munich ou de celles du PSG, Carlisle United est l’équipe la plus nulle sur FIFA 21. En prendre les rênes et en faire la meilleure s’annonce être un challenge grisant pour les joueurs qui en auront le courage.

Carlisle United est l’équipe la plus nulle sur FIFA 21

Avec 60 de note moyenne, le club de Carlisle United ne vend pas vraiment du rêve sur FIFA 21, comme la plupart des équipes de son championnat, l’EFL League Two, quatrième division anglaise. Emmenée par son milieu défensif Dean Furman, avec 66 de générale, plus que n’importe lequel de ses coéquipiers, l’écurie affiche seulement 58 en attaque, 61 au milieu, et 62 en défense. Autant de secteurs à retravailler pour les plus motivés à prendre le club en main, en mode carrière, qu’il faudra améliorer avec, en tout et pour tout, 500 000€ de budget dédié aux transferts, au départ de l’aventure.

Emmener son club sur le toit du monde

Voilà donc un défi coriace pour les adeptes du titre, que de faire de cette équipe une des meilleures du monde, sur FIFA 21. De plus qu’il faudra le réaliser en 15 saisons, durée maximum du mode carrière. Difficile mais pas impossible, les joueurs l’on montré lors de l’opération marketing du Stevenage FC avec Burger King, qui consistait à partager ses exploits avec le petit club, de la même division que Carlisle United.