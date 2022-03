FIFA 22 supprime la Russie du jeu. Le communiqué de EA Sports [OFFICIEL]

L’équipe nationale et les clubs russes retirés par EA Sports du jeu FIFA 22

De plus en plus isolée, la Russie, du monde sportif ou culturel notamment. Ce mercredi 2 mars, c’est EA Sports, qui annonce, pour sa franchise FIFA 22, le retrait de l’équipe nationale de Russie et de tous les clubs du pays, des plateformes du jeu.

Toutes les équipes associées à la Russie retirées de FIFA 22 et ses déclinaisons

« EA sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine », débute le communiqué. « En accord avec nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a entamé le processus de retrait de l’équipe nationale de Russie et de tous les clubs russes, de tous les produits EA Sports, qui incluent : FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA en ligne. Nous évaluons également activement les changements liés à d’autres domaines de nos jeux. »

« Nous tiendrons nos communautés informées de toutes les actions entreprises et remercions les joueurs pour leur patience, pendant que nous travaillons sur ces mises à jour », conclut le communiqué d’annonce, partagé sur les réseaux sociaux de l’éditeur de jeux vidéo.