FIFA 23 : Le nouveau du de commentateurs officialisé

Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva sont les nouveaux commentateurs sur le jeu FIFA 23

Hervé Mathoux et Pierre Ménès, c’est fini. On le savait déjà pour le deuxième duquel l’éditeur EA Sports s’était séparé prématurément, le premier ne sera pas non plus, aux commentaires du jeu FIFA 23. Pour les remplacer, Electronic Arts a choisi la doublette Omar Da Fonseca – Benjamin Da Silva, qui officie habituellement sur les antennes de BeIn Sports, au suivi de la Liga.

Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva nouvelles voix de FIFA 23

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à ce jeu extrêmement populaire et de pouvoir apporter notre style propre aux commentaires dans cette nouvelle édition. C’est un véritable honneur de pouvoir rythmer les matches des joueurs et d’annoncer les moments les plus spectaculaires de leur parcours de jeu”, souligne les deux nouvelles voix du jeu de football sur console.

FIFA 23 sortira le 30 septembre prochain

Ce mercredi également, EA Sports a révélé un premier trailer de son futur opus, ainsi que la date de sortie du titre, fixée au 30 septembre, et le 27 pour les accès anticipés. L’attaquant du PSG Kylian Mbappé reste à l’affiche sur la jaquette, et il est cette saison rejoint de l’international australienne, Samantha Kerr.