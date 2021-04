Florentino Perez président, le 1er organigramme de la Super Ligue

Florentino Perez est le premier président de la Super Ligue européenne.

Douze clubs frondeurs (trois Italiens, autant d’Espagnols et le reste d’Anglais), et trois leaders pour mener la bataille : voilà qui compose la Super Ligue, que certaines des formations les plus puissantes du foot mondiale ont décidé de créer conjointement. Même s’il sont allés pour cela, à l’encontre de l’UEFA et de ses compétitions.

Florentino Perez et le Real Madrid en têtes de liste

L’annonce fait l’effet d’une bombe sur le Vieux Continent, depuis hier dimanche, les frondeurs essuient tous les qualificatifs. Mais ceux qui portent le projet en ont vu d’autres, depuis le temps que tous officient aux commandes de leurs clubs. On connait déjà le tout premier organigramme de cette ligue de dissidents. Premier club à communiquer officiellement, le Real Madrid est celui qui porte la manoeuvre. Avec son président, Florentino Perez en tant que leader de cette Super Ligue européenne.

Comunicado Oficial: Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021

Glazer et Agnelli bras droits de Perez

Fraîchement réélu à la tête du club merengue, l’homme d’affaire de 74 ans s’est exprimé à ce sujet, rejoint en suivant par Andrea Agnelli et Joel Glazer, respectivement propriétaires de la Juventus Turin en Italie, et de Manchester United, au Royaume-Uni. L’un et l’autre deviennent les vice-présidents de la Super Ligue, en soutien de Florentino Perez. John W. Henry (Liverpool) et Stan Kroenke (Arsenal) complètent le dispositif.

Agnelli quitte l’ECA pour la vice-présidence de la Super Ligue

Par un drôle d’effet de ricochet, Andrea Agnelli, jusqu’à hier dimanche 19 avril, président de l’ECA (L’Association européenne des clubs) a démissionné de ses fonctions, dans la foulée de sa nomination, et après que l’ECA a exprimé via un communiqué, se désolidariser de cette fronde.