Floyd Mayweather a gagné 500 000$ par coup de poing donné sur la décennie

Le sportif qui monnaie le mieux son talent est incontestablement Floyd Mayweather. « Money », comme il aime justement se qualifier a, selon le magazine Forbes dernièrement, gagné 915 millions de dollars (825 M€) au cours de la décennie achevée. Cela fait de lui l’athlète le plus riche tous sports confondus, sur la période. Dan Canobbio, un commentateur de boxe pour la télé américaine a poussé le caclcul plus loin et il estime que chaque coup de poing donné par le champion « retraité », lui a rapporté près de 500 000 dollars!

Floyd Mayweather a donné 4 270 coups de poing en 10 combats gagnés

Plus exactement 499 187,67 dollars (450 097 €) dont il livre le détail : Mayweather a disputé 10 combats, tous gagnés dont deux sur KO. Il a encaissé 1 833 frappes adverses, mais surtout administré 4 270 coups à ceux qui l’ont croisé sur le ring. Notamment Miguel Cotto, Saul « Canelo » Alvarez et Manny Pacquiao. Il aussi livré un combat à Conor MCGregor, plus à l’aise dans l’octogone des joutes du MMA. Le combat n’avait finalement que peu d’intérêt sportif, mais le travail de fond pour vendre ce duel a été efficace. Il aurait rapporté à lui seul, près de 300 millions de dollars à Mayweather.

Floyd Mayweather’s Decade: 10 Fights, 10-0, 2 KO’s

1,833 Punches Landed

4,270 Punches Thrown

43% Overall Connect Pct.

$499,181.67 per landed punch — Dan Canobbio (@DanCanobbio) December 31, 2019

« Money » songerait encore à sortir de sa retraite pour un dernier round

L’américain a disputé 50 combats au cours de sa carrière professionnelle, il n’a jamais connu la défaite. A 42 ans, il a normalement raccroché. Mais il est déjà sorti une première fois de sa retraite pour affronter McGregor. Et il réfléchit à faire à son tour la bascule dans l’univers du MMA, avec la garantie de prendre encore un énorme chèque, même s’il devait finalement s’incliner.