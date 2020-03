Floyd Mayweather futur propriétaire de Newcastle ?

Après l’intérêt manifesté pour la NBA et le rachat d’une franchise, Floyd Mayweather lorgne cette fois du côté du football. C’est peut-être plus accessible pour le boxeur, tel que nous l’avions expliqué il y a quelques années à son sujet. Et ce même s’il est le plus riche au monde, de son sport. « Money » a publiquement indiqué qu’il lorgnait sur le football britannique et en ce moment du côté des Magpies. C’est que le milliardaire Mike Ashley, à qui Newcastle appartient, a déjà évoqué l’envie de passer la main.

Floyd Mayweather parle reprise de Newcastle avec des fans du club

Le média TMZ rapporte une discussion sous forme de questions/réponses entre des fans du club et le boxeur officiellement retraité. « Etes-vous intéressé par le rachat de Newcastle United ? » lui a-t-il été demandé ? « Aux Etats-Unis, nous appelons cela soccer, mais l’équipe de football de Newcastle est incroyable. » « Une pu*** d’équipe », ajoute l’ex-boxeur américain de 43 ans, demeuré invaincu en 50 combats professionnels. « Si des gens veulent que j’achète Newcastle, faites-le moi savoir », aurait-il poursuivi en gagnant sur cette occasion, l’approbation du public face à lui.

Le boxeur confirme son envie de reprendre un club de la Premier League anglaise

Floyd Mayweather serait à la tête d’une fortune estimée supérieure au demi-milliard de dollars (440 M€). Il ne serait pas le seul à lorgner sur le club de Premier League. La presse anglaise a dernièrement fait état d’une offre à venir de la famille royale saoudienne. Interrogé par TMZ, le clan du champion du monde super-plumes, légers et super-welters, assure n’avoir entamer aucune discussion, mais il confirme l’envie de Money de reprendre un club de la Premier League anglaise.