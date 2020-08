Girondins de Bordeaux : Combien vaut Josh Maja sur ce mercato ?

C’est ce qu’on appelle, dans le jargon du football, une belle trouvaille. Du moins financièrement parlant. Puisque l’attaquant des Girondins de Bordeaux, Josh Maja, a multiplié sa valeur marchande, en Gironde. Arrivé en provenance de Sunderland (D3 anglaise), au mercato hivernal 2019, le Nigérian était inconnu dans l’Hexagone. Une saison et demi plus tard, combien vaut le Bordelais sur ce mercato ?

Josh Maja, une belle plus-value en perspective pour les Girondins de Bordeaux

Évalué à 250 000 euros par Transfermarkt, lors de son passage à Sunderland, Josh Maja (21 ans) est estimé pratiquement à 7 M€, désormais. L’Observatoire du football abonde dans ce sens. Concernant le club au scapulaire, il avait déboursé 4 M€ (bonus compris) pour l’enrôler au club anglais. L’international Nigérian a débuté sa carrière professionnelle chez le rival de Newcastle. Malheureusement pour lui, l’attaquant a connu deux relégations, le basculant de la Premier League en League One (D3 anglaise). C’est dans cette dernière qu’il se fera remarquer par les Girondins de Bordeaux, en marquant lors de ses quatre premiers matches de championnat. À Bordeaux, l’ancien Black Cats a pris du poil de la bête. Selon Sky Sports, plusieurs clubs suivraient le joueur, dont West Ham, où son ancien entraineur dans le Nord de l’Angleterre, David Moyes, serait intéressé. Les Glasgow Rangers qui pourraient perdre leur attaquant, Alfredo Morelos, sont également sur le dossier. Les Marines et Blancs pourraient ressortir gagnant dans le deal quand on connait l’importance d’un avant-centre de nos jours, et les moyens financiers des formations anglaises.

Le Nigérian est sous contrat jusqu’en 2023

Maja s’est engagé quatre saisons et demi avec les Girondins, soit jusqu’au mois de juin 2023. Son salaire se rapproche des 70 000 euros bruts mensuels. La saison passée, le numéro 9 a pris part à 24 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 3 passes décisives. Il s’était fait remarquer lors de la 16e journée de championnat, en inscrivant un triplé face au Nîmes Olympique, avec à la clé une victoire 6-0. Pour un premier exercice en première division, interrompu début mars pour pandémie, le Nigérian a montré de belles qualités, et promet pour l’avenir. En pleine préparation pour la saison 2020-21, l’attaquant a débuté lors du premier match amical contre le SCO, le 25 juillet dernier (1-1). Prochain rendez-vous, le 1 août face à l’ASSE.