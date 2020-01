Granville – OM : Que va donner la rencontre selon les bookmakers ?

Une Nationale 2 contre une Ligue 1 : voilà l’affiche des 16es de finale de la Coupe de France qui oppose, ce vendredi soir, l’US Granvillaise à l’OM. Preuve que l’épreuve nivèle les valeurs, la veille, Pau club de National a dominé les Girondins de Bordeaux (3-2 a.p.). Il est toutefois très peu probable que les Normands réussissent un même exploit. L’affirmation n’est pas la nôtre, mais celle des bookmakers de France, dans l’analyse qu’ils font des débats.

L’OM est largement favori face à l’US Granvilles

Marseille est favori, et bien que chahuté en interne ces jours derniers, le club phocéen ne devrait pas avoir à trembler. Sur le marché victoire, nul, défaite, l’OM sort gagnant à la cote moyenne de 1,18 tandis que le succès de l’équipe locale est à 13,5 et le match nul dans le temps réglementaire, à 7,2. L’hésitation, s’il en ressort une de la part des spécialistes du genre, tient à l’issue finale et le score des débats. Il y a « match » entre une victoire 2-0 des hommes d’André Villas-Boas (à la cote moyenne de 5,86) et un plus large 3-0, à 6,5 contre un.

Benedetto le goléador le plus évident pour les bookmakers

Ce Granville – Olympique de Marseille doit être un match pour Dario Benedetto. Au dernière nouvelles de la presse, l’Argentin devrait être titulaire au coup d’envoi et c’est lui qui, de fait, portera les espoirs de but(s) du côté phocéen à la cote de 1,5. Signe d’un match entre un club professionnel et une formation du monde amateur, les bookmakers que nous avons sondé détaillent de long en large le potentiel de chaque marseillais à marquer ce vendredi. Rien, par contre, pour ce qui concerne Granvilles. Rappelons qu’en 32es de finale précédemment, Marseille est passé proche de la correctionnelle, déjà face à une Nationale 2 : le club Trélissac écarté aux tirs au but (4-2), après un nul 1-1.