Granville – OM : Un match à (au moins) 150 000€ pour le vainqueur

Granville (Nationale 2) reçoit l’OM (Ligue 1), ce vendredi soir au stade Michel-d’Ornano de Caen, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. A l’enjeu sportif s’ajoutent les perspectives financières qui découlent de cette affiche. Pour Granville, au budget modestement proche du million d’euros, les tours qui s’accumulent commencent à chiffrer à l’avantage du club normand.

70 00 € reviendront au vainqueur de ce duel Granville – Marseille

Ce vendredi soir, la prime au vainqueur est de 70 000 euros. Indépendamment de la recette du match ; un sujet quelque peu source à polémiques. Et sans compter le reste déjà gagné précédemment au fil des matches précédents. l’US Granville est entré plus anciennement que l’Olympique de Marseille dans le tournoi. Les locaux ont disputé le 7e tour, à partir duquel sont payées les équipes. Et tous les autres en suivant, jusqu’à ce seizième de finale, à jouer ce vendredi. Au total, les Normands ont jusqu’ici gagné 102 500 euros du tournoi. Et la possibilité d’en toucher 70 000 de plus.

Plus de 100 000 € gagnés jusqu’ici par les Normands, 80 000 pour l’OM

L’OM les voudra également, moins toutefois que d’éviter l’écueil de perdre contre une équipe inférieure de trois échelons, dans la hiérarchie nationale. En ces temps incertains en coulisses, malgré la réussite sportive de l’équipe en championnat, un faux pas des Marseillais ferait mauvais effet. Avec deux tours de moins que leurs hôtes dans la compétition, les Phocéens ont naturellement remporté moins de primes ; à ce stade de la coupe, la somme de 80 000 euros.