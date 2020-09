Guardiola, Bielsa… Les coaches les mieux payés de la Premier League 2021

Après 16 ans d’absence, le club de Leeds retrouve la Premier League cette saison. Ce retour est en partie dû à leur entraîneur, Marcelo Bielsa, qui a confirmé sa présence sur le banc des Whites la saison prochaine, et signé son extension d’un an à la suite de son contrat. Cette signature vient ainsi chambouler le classement des coaches les mieux payés de Premier League 2020-21.

Bielsa reste, Leeds respire

Arrivé en fin de contrat en juin dernier, le technicien argentin a soulagé les supporters de Leeds en affirmant qu’il resterait sur le banc du promu. Lors de la conférence de presse en amont du match contre Liverpool, il a déclaré : « « Tout a été réglé. Il est certain que je serai ici la saison prochaine ». Leeds a officialisé, ce vendredi, la prolongation, d’une année supplémentaire. Pour rappel, Marcelo Bielsa avait pris les rênes du club en 2018 et avait tout de suite ramené l’espoir à Elland Road. Après avoir échoué en playoffs en 2019, le club anglais a été sacré champion, lors du dernier exercice, en Championship. Afin de le garder, les Peacocks ont sorti le grand jeu. « El Loco » devrait toucher 8 M£ (8,6 M€) sur la saison 2020-21 d’après The Sun.

✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club — Leeds United (@LUFC) September 11, 2020

La hiérarchie des salaires des coaches de Premier League bouleversée

Grâce à de cette extension de contrat d’un an, Marcelo Bielsa devrait devenir le 5ème coach le mieux payé de l’élite devant l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer (7,5 M£). A l’aube de la saison 2020-21, Pep Guardiola reste tout en haut de ce classement avec un salaire avoisinant les 20 M£ à l’année. Quant à Jurgen Klopp, il se place deuxième depuis sa revalorisation de contrat en décembre dernier. Il touchera 15 millions cette saison, autant que son compère José Mourinho.

Top 10 des coaches les mieux payés de Premier League en 2020-21