Hymer, les camping-cars agiles comme des athlètes

Des utilitaires transformés en camping-car, une idée pour les aventuriers.

A l’heure où débutent les nouvelles saisons sportives, le moment est parfait pour soigneusement s’y préparer. Et anticiper toutes les galères, dont celles liées aux déplacements, sur les terrain de la pratique, selon la discipline de chacun. Pour transporter un collectif, ou pour son propre matériel, le véhicule adéquat doit bien souvent être robuste et offrir un grand volume de charge. Et s’il permet en plus de voyager sur une période de plusieurs jours voire semaines, sans avoir à passer par la case couteuse de l’hôtel, c’est encore mieux.

Un camping-car pour accompagner et optimiser sa pratique sportive

La solution, c’est peut-être alors d’acheter un camping-car Mercedes. Ou, pour un terme qui force plus l’imaginaire et fleure bon l’aventure, parlons plutôt d’un utilitaire, transformé en habitat de vie. La finalité reste la même. Le rendu également, quand il est confié à l’expertise du groupe Hymer, leader européen sur le marché des camping-cars. D’un simple châssis, de Sprinter par exemple, la marque allemande livre tout un foyer sur quatre roues, emménagé à la demande selon les besoins des clients. Il existe trois versions possibles, pour une base du constructeur à l’étoile : les intégraux, les profilés et les camper-vans.

D’un châssis de constructeur automobile à une maison sur quatre roues

Dans le monde sportif, les besoins évoluent parfois très vite, il convient donc d’avoir un camping-car agile sur tous les terrains, et facile au possible, dans son agencement à l’intérieur. Hymer offre une part d’évasion adaptée à celles et ceux qui en ont la nécessité. Pensé pour les aventuriers, les baroudeurs à pieds, les grimpeurs à vélo, les marins d’eau douce ou du grand large ou autres skieurs de l’extrême, pour toutes celles et ceux qui se déplacent fréquemment, la marque revendique le savoir-faire allemand, comme signe de fiabilité et de robustesse. La fameuse, « Deutsche Qualität »!

Comme les athlètes, Hymer dispute des trophées et gagne des titres

D’ailleurs, comme un athlète professionnel qui tient son rang, Hymer est régulièrement primé pour son travail. Pas plus tard que cette année 2022, il s’est paré de la médaille d’or du camping-car de l’année, dans la catégorie des intégraux de moins de 80 000 euros. Ça sonnerait presque comme une épreuve d’haltérophilie, un jour de Jeux Olympiques! Les prix, puisque l’on en parle, varient évidemment selon le chassis et la configuration choisie : l’intégrale, soit le camping-car par excellence, dans l’esthétique extérieure et sur l’espace et le confort à l’intérieur, est naturellement plus couteuses que le camper van, qui se rapproche plus du principe du fourgon emménagé, avec le toit relevable et la salle d’eau en option. Sur la base d’un Sprinter de Mercedes, la grille des tarifs varie de près de 70 000 euros à plus du double, dans la version la plus haut de gamme.