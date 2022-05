Incidents au Stade de France, la FFF sort du silence et s’explique

Trois jours après l’échec de l’organsation de la finale de la Ligue des champions, la FFF donne sa version des faits.

Il a fallu trois jours et une vive polémique qui ne se désenfle pas, pour que la Fédération Française de Football sorte du silence et explique sa version des faits, étant elle même impliquée dans l‘organisation de la finale de la Ligue des champions, ce samedi 28 mai, qui a conduit à des débordements à l’extérieur du Stade de France, et un retard sur l’horaire du match.

La FFF assure avoir fourni un dispositif adéquat

La FFF se défend, en justifiant avoir fourni un dispositif sécuritaire de 1 650 agents, venant s’ajouter aux forces de l’ordre de l’Etat, lequel dit-elle est supérieur, « de 25% à un match de l’équipe de France à guichets fermés ». La 3F attendait donc 75 000 supporters, elle en revendique 110 000 au Stade de France, selon ses propres sources et dénonce la présence de 35 000 supporters supplémentaires. Les autorités et organisateurs de l’événement avaient pourtant émis au courant quelques jours avant des risques, par les renseignements généraux.