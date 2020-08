Juventus – OL : Comparatif des deux 11 sur le marché des transferts

Choc au sommet, ce vendredi soir au Juventus Stadium, ou l’équipe locale reçoit l’OL, pour un billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. La place est chère, à la hauteur de la valorisation des deux collectifs et plus exactement des deux onze annoncés sur le papier. Ils ne sont pas officiels, ce sont que propose le journal L’Equipe, au jour de la rencontre. D’un côté, l’effectif de la Juventus Turin, avec ce diable de Cristiano Ronaldo, qui n’est pas (ou plus), le joueur le plus cher de son groupe. Lui vieillissant est doublé par la jeunesse montante, qu’à la Juventus incarne le défenseur Matthijs de Ligt, estimé sur ce mercato, à près de 67,5 millions d’euros.

Un collectif de la Juventus à près de 400 M€ dont 60 M€ à Cristiano Ronaldo

Il a la plus forte valorisation des vingt-deux sur le pré au coup d’envoi, selon les chiffres de la plateforme Transfermarkt que nous avons relevé. Il y a toutefois un joueur encore plus valorisé, en la personne de Paulo Dybala (72 M€), à la pointe de l’attaque turinoise. Au cumul, le 11 annoncé du côté de la Juventus Turin vaut 393 millions d’euros, sur ce marché des transferts de l’été 2020. En moyenne donc, un joueur approche les 35,7 millions d’euros, un peu moins que donné à Rodrigo Bentancur au milieu de terrain, ou Alex Sandro, à droite de la défense.

Le collectif de l’Olympique Lyonnais est plus d’une fois et demi moins valorisé

Face à ce collectif, celui que devrait présenter Rudi Garcia pour l’Olympique Lyonnais est plus d’une fois et demi inférieur. Estimé à 225,9 millions d’euros, il a Houssem Aouar en joueur le plus cher (à 49,5 M€), devant Memphis Depay (44 M€) et Moussa Dembélé (40M€). C’est-à-dire les trois joueurs les plus convoités du côté de Lyon, cet été. La moyenne d’un joueur de ce onze lyonnais est proche de 20,5 millions d’euros, soit un peu moins que n’en justifie en ce moment Jeff Reine-Adélaïde ; ce dernier de retour de blessure ne devrait pas être titulaire, au départ. Dans ce cas, c’est le gardien Anthony Lopes (à 17M€), le plus proche de cette moyenne.