Juventus : Tous les salaires des Bianconeri cette saison 2020-21

La Juventus est sous bonne garde, à la propriété de la puissante famille Agnelli. Heureusement pour la Vielle Dame et ses suiveurs, car les temps sont compliqués au club champion d’Italie. A des dépenses accrues depuis le transfert record de Cristiano Ronaldo, s’ajoutent les effets et conséquences de la crise. La saison 2019-20 dernière, la Juve n’a disputé que 17 de ses 26 matches à domicile devant du public, elle perd donc de l’argent sur la billetterie. Alors que du côté des dépenses, la masse salariale du club ne diminue pas.

Cristiano Ronaldo domine toujours les salaires du foot italien

Cristiano Ronaldo n’est nul autre que le joueur le mieux payé d’Italie. Et le troisième, à l’échelle élargie des footballeurs de la planète. Les chiffres des salaires des joueurs de la Juventus Turin, cette saison 2020-21 sont ceux de la Gazzetta dello Sport exprimé en net, par le journal sportif italien. Nous avons traduits ces estimations en brut, à l’année, indépendamment pour chacune des primes à la performance, à la signature, individuelle ou collective, négociées par chacun.

La masse salariale de la Juventus est la plus fournie d’Italie

En moyenne, un joueur du club champion d’Italie gagne près de 14 millions d’euros la saison, sous l’effet de Cristiano Ronaldo. Mais seul le défenseur batave Matthijs de Ligt dépasse les 10 millions brut la saison, en plus du Portugais. Du côté des recrues de l’été, Arthur Melo a signé cinq ans à 6,5 millions par an, et autant en salaire pour Alvaro Morata ou Federico Chiesa. La Juventus a la masse salariale la plus épaisse de la Serie A italienne, à près de 330 millions d’euros au bilan de la saison 2019.

Tous les salaires des joueurs de la Juventus Turin en 2020-21