Kobe Bryant, quelle était la fortune de l’icône de la NBA ?

Kobe Bryant est décédé ce dimanche, dans un accident d’hélicoptère, l’ex-joueur des Los Angeles Lakers, icône et légende la NBA, avait 41 ans. Depuis l’annonce, les hommages se multiplient de part et d’autre, à l’internationale. Le joueur va laisser une empreinte indélébile sur sa discipline, il a l’un des plus beaux palmarès à l’origine de sa fortune personnelle.

Kobe Bryant avait amassé plus de 328M$ de salaires en NBA

En vingt ans de professionnalisme, il n’a connu que la franchise des Lakers. Il a gagné cinq fois le championnat NBA, battu un grand nombre de records et engendré à cet effet 328 237 108 dollars en salaires cumulés (287,5 M€). Soit une moyenne proche de la quinzaine de millions de dollars, sur l’ensemble de sa carrière. Et une dernière saison en 2015-2016 payée 25 millions de dollars (22,6 M€).

Une icône de son sport et un aimant à marque

En tant que joueur majeur de sa génération, le Mamba a eu le soutient de très nombreuses marques. Il était un ambassadeur mondial de Nike et a été diversement l’image Mc Donald’s, Spalding, Nutelle ou Sprite. Forbes estime qu’il a pu gagner jusqu’à presque 45 millions d’euros à l’année, au meilleur de sa carrière, entre son salaire et les revenus de ses commanditaires.

Une fortune estimée à près de 700 M€

KB24 pour un autre de ses nombreux surnoms était aussi un homme d’affaire avisé. ESPN racontait il y a deux ans, comment d’un investissement de 6 millions d’euros, dans la marque de boisson BodyArmor, il avait fait un juteux placement valorisé à 200 millions de dollars, à l’entrée de Coca-Cola dans le capital du groupe. Jusqu’à ce titre soir, la fortune de Kobe Bryant était estimée à 770 millions de dollars par le magazine Forbes (700 millions d’euros). Kobe Bryant était marié et avait quatre filles dont l’une, Gianna Maria-Onore 13 ans, serait également décédée dans le crash de son hélicoptère.