La FDJ offre un sponsor complet à une centaine de clubs amateurs (avis aux intéressés)

Par les temps qui courent, c’est une initiative qui vaut encore plus cher, pour le monde du foot amateur. Pas le plus épargné par les effets de la crise sanitaire. La FDJ via son programme ParionsSport, offre à une centaine de clubs de football (cinq minimum par région), un plan de sponsoring complet pour couvrir l’intégralité de la saison 2020-21. L’opérateur appelle à cet effet, les associations intéressées à se manifester, sur la plateforme dédiée.

Tenues complètes et visibilité offertes aux clubs amateurs

Les heureux élus recevront quinze maillots « domicile » et « extérieur », trente chasubles floquées ParionsSport, quinze shorts, quinze paires de chaussettes et une tenue de gardien de but. Au total, neuf mille trois cents équipements vont être distribués avant le coup d’envoi de la saison sportive. En outre, les clubs pourront bénéficier de visibilité, à travers des activations menées par la marque.

Appel aux candidatures lancé par la FDJ

Le juré sera large et composé d’acteurs du football, il aura à sa tête le journaliste Smaïl Bouabdellah, également ambassadeur de la FDJ. « C’est un engagement fort pour les joueurs, pour les passionnés et tous les bénévoles », justifie-t-il dans le communiqué annonçant l’opération. L’appel à candidature a débuté, il s’achèvera dans trente jours, à la mi-août. Les lauréats seront connus et révélés, à la fin du mois d’août.