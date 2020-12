LA Lakers : Salaire, contrat, la prolongation de LeBron James détaillée

LeBron James rempile. Vainqueur d’un quatrième titre en NBA, avec les Lakers de Los Angeles en 2020, King James va rester un joueur de la franchise californienne, au moins jusqu’en 2023. Il a en effet été prolongé cette semaine, alors que son contrat devait normalement s’achever au terme de la saison à venir. A 35 ans, c’est peut-être la dernière occasion pour LeBron James d’imposer son envergure et son talent, sur les parquets de la NBA. Avant que s’achève sa très riche carrière ; sportivement, autant que financièrement.

Ce nouveau contrat sur deux ans va rapporter à LBJ, 85 millions de dollars cumulés (70 M€). Qui vont se répartir ainsi : 41 180 544 dollars (34 M€) récompenseront sa saison 2021-22 prochaine et 44 474 988 dollars (36,7 M€), la suivante, de 2022 à 2023. Cette saison qui débute au mois de décembre, doit rapporter un chouïa moins au joueur flanqué du 23 pour numéro sur son maillot ; très exactement 39 219 566 dollars (32,4 M€).

LeBron James‘ contract runs through 2023 — when his son, Bronny, graduates high school and could have option to enter the NBA Draft if the league and NBPA change the high school-to-pro rule. https://t.co/6bcMLgYTVV

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020