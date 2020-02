Le 11 des joueurs français bientôt libres sur le mercato

L’année civile a débuté, depuis ce 1er janvier les joueurs dont le contrat s’achève au 30 juin qui arrive, ont la liberté de négocier leur futur, ailleurs que dans leur club du moment. Ce onze ci-dessous n’est composé que de joueurs français dans cette situation contractuelle, plus ou moins à leur avantage selon la forme, le poste et/ou l’âge du moment.

Des joueurs plus sollicités que d’autres

Il sera par exemple aisé à l’espoir du PSG Adil Aouchiche (17 ans), de rebondir où il le souhaite, s’il décide de quitter son club formateur. A Blaise Matuidi aussi, bien que lui négocierait une rallonge de temps avec la Juventus Turin. Mais même d’un champion du monde à un autre, la situation peut-être plus complexe. Adil Rami, sort d’une fin de parcours mouvementée à l’OM et d’un échec en Turquie, au Fenerbahçe. S’il reste sollicité, il est probable que ces clubs soient de moindre envergure.

Prolonger d’ici au 30 juin. Ou partir…

Quant à Olivier Giroud, troisième joueur sacré en Russie, lui a peut-être raté le coche dans l’hiver, contraint de rester par Chelsea. L’été qui arrive sera pour lui aussi celui du changement. Dans le 11 des joueurs français bientôt libres sur le mercato, moins de la moitié évoluent en Ligue 1 : deux au PSG – Kurzawa et Aouchiche – et deux à l’OGC Nice – Cardinale et Burner. Pour tous ces joueurs la situation peut encore évoluer avec leurs clubs respectifs s’ils s’engagent à continuer, d’ici au 30 juin. Après quoi, il sera forcé pour eux de partir.

