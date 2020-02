Le Banff Festival de retour en 2020 : une tournée pour célébrer l’outdoor et les sports extrêmes

Le nom est devenu une référence auprès des amoureux de la montagne : Banff. La petite ville de l’est du Canada, à 1h30 de route de Calgary, abrite wapitis, grizzlis et depuis 1976 un festival du film de montagne réputé mondialement. En 44 ans, l’événement s’est exporté loin des Rocheuses canadiennes et a fait des petits dans plus de 40 pays, sur tous les continents. En France, le Banff Mountain Film Festival World Tour se déroule du 9 mars au 10 avril dans 23 villes. L’an passé le rendez-vous a réuni 10 000 spectateurs, sur le demi-million qu’il attire au niveau mondial.

« Oui, c’est vrai, Banff est devenue une marque dans l’univers de l’outdoor, reconnaît Cécile Neff, responsable de la tournée française. Au départ les films ne concernaient que la montagne et aujourd’hui cela s’est élargi à l’outdoor et à l’aventure au sens large. » A Banff, les organisateurs du festival reçoivent 400 documentaires ou court-métrages chaque année. Seule une centaine est programmée durant les neuf jours de l’événement au Canada (31 octobre au 8 novembre cette année). A partir de cette sélection, 30 et 40 films sont édités dans un catalogue dans lesquels viennent puiser les organisateurs locaux de la tournée mondiale. Ces derniers paient un droit pour utiliser le nom du festival et construit son propre modèle économique en gérant notamment ses partenaires personnels. En France, ils sont six : Allibert Trekking, Osprey, Lowa, Tirol, Buff et le magazine Outdoor Go! Que des marques de l’univers de l’aventure.

« La France fait généralement partie des pays les mieux représentés, commente Cécile Neff. Mais si chez nous on aime les films où l’on prend le temps de suivre une histoire avec un personnage central et une narration plus artistique ou contemplative, ce n’est pas forcément le cas ailleurs. En Italie, par exemple, le public local préfère des formats plus courts, de 5 à 10 minutes ». Certains films sont produits par des marques («brand content») comme Red Bull. La tournée française a retenu huit films dont un seul a été primé lors du dernier festival : Home, de la canadienne Jen Randall, qui a obtenu le prix du Meilleur film aventure et exploration (voir ci-dessous).

Banff se veut également un événement populaire, non élitiste et réservé aux jeunes aventuriers ou riders. « Nous ne sommes pas dans la Nuit de la glisse, confie Cécile Neff. En France, le public est très varié. Même s’il y a une majorité de 25-35 ans, on vient aussi en famille voir les films. Nous n’attirons pas que des pratiquants purs et durs. » Plutôt des spectateurs urbains avides des grands espaces et séduits par la perspective d’une soirée d’évasion dans les Rocheuses canadiennes.

Bruno Fraioli

Article publié en collaboration avec SportBusiness.Club

Les films du festival

Hunza (2018, France, 33 minutes). Réalisation : Alexis Blaise et Sam Favret, Invade Media.

The Ladakh Project (2019, Autriche, 13 minutes). Réalisation : David Arnaud, Corinna Halloran, Red Bull Media House.

The Running Pastor (2019, USA, 9 minutes). Réalisation : Tim Kemple, Camp4 Collective.

The Imaginary Line (2019, USA, 11 minutes). Réalisation : Kylor Melton Film.

Charge (2019, Canada, 5 minutes). Réalisation : Mike Douglas, Mike Gamble, Anthony Bonello, Switchback Entertainment.

Home (2019, Canada, 47 minutes). Réalisation : Jen Randall, Light Shed Pictures.

Surfer Dan (2018, USA, 8 minutes). Réalisation : Tim Kemple, Camp4 Collective.

Le calendrier de la tournée Banff Mountain Film Festival

Paris, 9 et 10 mars – UGC Normandie

Nantes, 12 mars – UGC Atlantis

Lille, 12 mars – UGC Ciné Cité

La Rochelle, 13 mars – CGR La Rochelle Les Minimes

Annecy, 16 et 17 mars – Auditorium de Seynod

Bordeaux – Bègles, 16 et 17 mars – Cinéma Le Festival

Chambéry, 18 mars – Pathé Les Halles

Grenoble, 19 mars – Pathé Chavant

Bayonne, 19 mars – CGR Bayonne

Sallanches, 20 mars – Ciné Mont-Blanc

Pau, 20 mars – CGR Pau Université

Toulouse, 23 mars – Gaumont Wilson

Montpellier, 24 mars – Gaumont Montpellier Multiplexe

Lyon 1, 24 mars 2020 – UGC Ciné Cité Internationale

Lyon 2, 27 mars 2020 – CCVA Villeurbanne nouvelle salle

Saint-Étienne, 25 mars – Cinéma l’Alhambra

Nice, 26 mars – Pathé Lingostière

Clermont-Ferrand, 26 mars, CGR le Paris

Valence, 27 mars – Pathé Valence nouvelle ville

Nancy, 1er avril – Caméo Saint Sébastien

Strasbourg, 2 avril – UGC Ciné Cité

Belfort/Mulhouse, 3 avril – Pathé Belfort

Dijon, 4 avril – Cinéma Olympia