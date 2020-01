Le classement du Top 14 vs le budget des équipes à mi-parcours

C’est un paradoxe rare pour ne pas dire unique, cette saison dans le sport collectif européen, qu’un club alignant le plus gros budget de tout son championnat au commencement de l’exercice, se classe bon dernier à mi-parcours. C’est le cas du Stade Français, en Top 14 rugby. Après 14 journées de la saison 2019-20, le club francilien est le cancre de sa classe avec 22 points et 4 victoires.

Le Stade Français est un paradoxe cette saison de Top 14

Non sans avoir, on l’a dit, un budget à 40,2 millions d’euros le plus épais du plateau. Ne pas se qualifier serait un échec pour le Stade Français. Chuter en Pro D2 pas loin d’un cataclysme. D’autres sont dans une même dynamique, toutefois bien moins dangereuse. A savoir que Toulouse et Clermont qui suivent sur les budgets accusent un même déficit de – 4, entre données économiques et conséquences sportives.

Pau est le seul club du championnat à l’équilibre

La Section Paloise est la seule à l’équilibre, à la 11e place qui lui paraît promise depuis l’entame. Inversement aux « mauvais » élèves, il y a les bons qu’il faut pointer pour leur performance d’ensemble. Le mérite revient surtout à l’Union Bordeaux Bègles, dauphin de Lyon au classement sportif, avec un budget à 26,3 millions d’euros qui n’est que le neuvième des quatorze équipes de l’élite du rugby français.

La moitié des six plus gros budgets est à ce stade qualifiée

A ce stade précis de la saison 2019-20, la moitié des six équipes les plus riches sont en position de se qualifier ; en ballotage entre Toulouse et Clermont, positif pour le champion de France et défavorable à l’autre. Le championnat va se poursuivre jusqu’au 6 juin pour la phase régulière. Les 12, 13 ou 14 juin seront programmés les barrages et une semaine plus tard, les demi-finales. La finale du Top 14 2020 est quant à elle prévue le 26 juin, au Stade de France.

Le classement du Top 14 2019-20 selon les budgets des équipes