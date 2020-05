Le FC Nantes est le deuxième club « le plus sympathique de France »

Les Français ont une bonne image et opinion du FC Nantes. Pas tout autant que l’AS Saint-Etienne, première, mais plus que tous les autres clubs de la Ligue 1, d’après le baromètre d’image des clubs professionnels de football, réalisé chaque année, par l’institut IPSOS, à la demande de la LFP et du syndicat Premier Ligue. Sur un panel de 5 000 Français représentatif de la population nationale âgée de 16 à 75 ans, 75% ont une opinion positive de l’image du club nantais.

Les trois-quarts des Français ont une image positive du FC Nantes

Ça classe les Canaris deuxièmes du championnat et c’est deux rangs de mieux d’une saison à une autre. Deuxième, le FC Nantes l’est également sur le capital « sympathie » auprès de ceux qui disent suivre le football, à 76%, contre 67% la moyenne de la Ligue 1. Les sondés trouvent le club prestigieux (66%), dynamique (69%) ou attractif (66%). Sur ces trois critères, il progresse de deux à quatre à points, sur le baromètre précédent.

Pour les trois quarts du panel, le club de la Loire est vu comme « formateur », un peu plus de la moitié (51%) le trouve « engagé dans le domaine citoyen et social » et 63% l’estiment « ambitieux », contre 61% la moyenne de la Ligue 1.