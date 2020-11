Le Footgolf : un nouveau sport débarque

Comme il est facile de le comprendre, le footgolf est un mélange entre du football et du golf. Pratiqué sur un green de golf ou sur un terrain de football, ce sport fait petit à petit sa place en France.

Qu’est-ce que le footgolf ?

Créé aux Pays-Bas en 2009, le footgolf est un mélange entre le football et le golf. Concrètement, c’est un sport qui se joue principalement sur un parcours de golf dont le principe est absolument simple : rentrer un ballon de football dans les trous et finir le parcours avec le moins de frappe possible de la même manière qu’au golf. En effet, dans ce nouveau sport, les règles du golf priment. Par ailleurs, il existe un règlement très complet sur le site de la fédération, permettant de respecter au mieux la pratique de ce sport.

Depuis 2009, le Footgolf s’est peu à peu démocratisé un peu partout en Europe jusqu’en France. L’association Internationale de Footgolf (IFGA) a été créée en 2012 et la fédération française en 2013. Selon elle, il y aurait environ 3 500 membres de clubs en France et des milliers d’autres joueurs occasionnels.

Qui peut jouer ?

La réponse à cette question est très simple : tout le monde peut jouer au footgolf. En effet golfeurs ou non, footballeurs ou non, il est très facile de pratiquer ce sport. En effet, avec le stress provoqué par le contexte sanitaire, le Footgolf permet de pratiquer un sport de plein air. Par ailleurs pour pratiquer ce sport, il y a deux différentes façons :

Sur un terrain de golf : en effet, certains clubs de golf se sont mis à la pratique de ce nouveau sport en ouvrant des parcours spéciaux au sein de leur enceinte.

Sur un terrain de football : grâce aux équipements vendus sur netsportique.fr par exemple, il est possible d’installer des trous sur un terrain de football afin de pratiquer le footgolf.

Le footgolf est une activité ludique et amusante à faire entre amis en famille ou plus sérieusement dans des clubs présents dans une grande majorité des métropoles françaises.

L’équipement nécessaire pour pratiquer le Footgolf

L’avantage principal de ce sport est qu’il ne nécessite pas, comme le football, d’une grande pluralité de matériel. En effet, il suffit seulement d’acheter des trous et d’avoir un ballon de football. Concrètement, si vous ne jouez pas sur un terrain de golf présentant déjà les trous nécessaires, il est possible de les acheter afin de les poser directement sur le sol.

Par ailleurs, la pratique de ce sport permet aussi de créer des parcours spéciaux en fonction de vos attentes. Dans les kits disponibles à l’achat qu’il est possible d’avoir, on peut trouver :

Une structure en métal,

Une tige pour le drapeau,

Une base en mousse,

Un drapeau numéroté.

Grâce à tous ces équipements, il va être possible de créer son parcours et d’y jouer facilement que cela soit sur un terrain de football ou autre. De plus, la pratique du footgolf est une excellente manière pour les clubs de football de renouveler un peu leurs entrainements en améliorant notamment la précision de leurs joueur.