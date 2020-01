Le Onze le mieux payé de la Premier League anglaise 2019-20

Manchester United domine l’Angleterre. Moins sportivement, que sur les salaires versés aux joueurs. Tel que l’a récemment démontré le rapport de Sporting Intelligence sur les salaires moyens des franchises du sport en 2020, MU est le club qui versent les plus élevés de la Premier League anglaise. Cela se vérifie également par le Onze le mieux payé de la saison, tel que nous l’avons dressé ci-dessous.

Un salaire moyen à plus de 14 M€ pour les onze mieux payés de PL

Avec une moyenne de 14,2 millions d’euros bruts à l’année, pour un joueur de ce collectif. Non loin de ce que gagne Anthony Martial (15,3 M€) presque un an tout pile, qu’il a prolongé avec les Red Devils. Il est avec son partenaire de club et de sélection Paul Pogba, l’un des deux Frenchies de cet effectif. Un temps joueur le mieux payé du Royaume-Uni, la Pioche a depuis était égalé et même doublé. Significativement depuis l’automne dernier et l’extension du contrat du gardien David De Gea. L’Espagnol avoisine désormais les 23 millions d’euros la saison, jusqu’en 2023.

Pogba et Martial pour la France. Quatre clubs représentés dans ce Onze

Quatre clubs sont représentés dans ce onze des plus hauts salaires de la saison. Ils ne sont « que » deux des Reds de Liverpool, la preuve que l’on peut-être champion d’Europe et bientôt de Premier League sans avoir à verser des revenus démentiels face à la concurrence.

Le Onze le mieux payé de la Premier League anglaise 2019-20

David De Gea (Manchester United) = 23 M€ en 2020

Hector Bellerin (Arsenal) = 6,8 M€

Harry Maguire (Manchester United) = 10 M€

Virgil Van Dijk (Liverpool) = 10,1 M€

Ashley Young (Manchester United) = 7,4 M€

Paul Pogba (Manchester United) = 17,7 M€

Mesut Özil (Arsenal) = 16,4 M€

Mohamed Salah (Liverpool) = 12,2 M€

Kevin de Bruyne (Manchester City) = 19,6 M€

Anthony Martial (Manchester United) = 15,3 M€

Raheem Sterling (Manchester City) = 18,3 M€