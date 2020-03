Le onze le plus cher de la Liga selon KPMG. Il vaut 1 028M€

Saul Niguez se sentirait bien seul, s’il devait tenir sa place au milieu de ce onze des joueurs à la plus forte valeur marchande du championnat de la Liga d’Espagne. Il est le seul représentant de l’Atlético Madrid, entre des sociétaires du Barça et du Real Madrid. Selon le cabinet d’audit et de conseil marketing, KPMG, ce collectif vaut 1 208 millions d’euros à l’addition de tous ceux qui le composent.

93,5 M€ la valeur moyenne d’un joueur

En moyenne, un joueur vaut donc 93,5 millions d’euros, soit un peu moins que l’estimation faite de Frenkie de Jong (109 M€), placé dans l’entre-jeu et son partenaire allemand, ter Stegen (à 89 M€), dans les buts. Le rapport de force s’équilibre entre les joueurs du FC Barcelone et ceux du Real Madrid ; ils sont au nombre de cinq de part et d’autre. Aux extrêmes, l’Argentin Lionel Messi a la valorisation la plus forte à 175 millions d’euros, et le latéral merengue Ferland Mendy la plus basse, à 43 M€.

🇪🇸 With a squad value of EUR 1,028M, @LaLiga‘s best XI by payer’s market value is the second-highest valued team in Europe’s top 5 leagues, only behind the Premier League (EPL top XI valued at EUR 1,202 M). #RealFootball #FCBarcelona pic.twitter.com/XxBdnrXnx4 — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) March 19, 2020

Les Français majoritaires dans le 11 le plus cher de la Liga

Elément notable, il y a plus de joueurs français, par ailleurs majoritaires à quatre, que d’Espagnols présents par Saul Niguez et Dani Carvajal. Antoine Griezmann est enfin, le plus cher de cette équipe au montant de l’indemnité payée pour le recruter : 120 millions d’euros pour que Barcelone lève sa clause libératoire, à l’Atlético Madrid.