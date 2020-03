Le onze le plus cher de la Premier League selon KPMG. Il vaut 1 202M€

La ligue de football la plus chère du monde héberge les joueurs parmi les plus cotés sur le marché des transferts. Cela explique qu’à 1 202 millions d’euros, au cumul de l’estimation marchande de tous les joueurs, le onze de la Premier League anglaise a la plus forte valorisation sur le mercato, tout autre onze d’autres ligues confondus. Il y a de surcroît de l’équilibre au cas par cas, entre chaque joueur.

109 M€ l’estimation d’un joueur du 11 le plus cher de Premier League

Dans ce collectif, estimé financièrement par le cabinet d’audit et d’expertise KPMG, un joueur vaut une moyenne de 109 millions d’euros sur le marché des transferts. Le gardien des Reds Alisson Becker en est le plus proche. Ses partenaires de Liverpool et lui sont majoritaires, au nombre de cinq, avec Mohamed Salah sur une aile, valorisé à 155 M€ : c’est lui qui a la cote la plus élevée. A l’autre extrême, Harry Maguire a la plus faible, à 73 millions d’euros.

Une majorité de Reds et Paul Pogba pour seul français

Quatre clubs sont ici représentés – Manchester City et United, Liverpool et Tottenham – et il y a un représentant français, en la personne de Paul Pogba, au milieu. KPMG estime sa valeur marchande à 90 millions d’euros.