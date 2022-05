Le PSG annonce les festivités du titre, Mbappé distingué pour l’occasion

Le PSG célèbrera à domicile, son 10e titre de champion de France, face à Metz.

Dernier match de la saison, demain samedi, et dernière occasion, pour le Paris Saint-Germain, de célébrer son titre de champion de France, saison 2021-2022 de Ligue 1. C’est le dixième dans l’histoire du club de la capitale qui le fêtera en présence de ses supporters, avec la visite du FC Metz, sur la pelouse du Parc des Princes.

Le PSG célèbrera le titre et distinguera Mbappé avec Verratti et le capi

Une fois le coup de sifflet final ordonné, sera proposé un spectacle son, lumières et pyrotechnie, précédant la remise du trophée Hexagoal, au collectif vainqueur. Ce sera alors un moment privilégié pour trois joueurs : Marco Verratti, le seul ayant gagné huit titres sous le maillot du club, le capitaine Marquinhos, et le plus attendu de tous, Kylian Mbappé, parce qu’il pourrait finir à la fois meilleur buteur et passeur, d’un même championnat.

L’icône ukrainien, Andrii Shevchenko viendra remettre le trophée

Mais plus que cette performance, pourtant exceptionnelle, ce sont les mots de l’international français qui seront guettés, puisque l’on ne sait toujours pas, s’il va rester au club, ou partir vers le Real Madrid. Bernard Lama, au meilleur passeur, Dominique Rocheteau, au meilleur buteur et l’Ukrainien Andrii Shevchenko, l’Hegagoal, remettront les trophées.