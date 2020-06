Le thé maté comme booster de performance

Le yerba maté est une plante que l’on trouve en Amérique du Sud. Depuis des siècles, ses feuilles sont utilisées pour infuser un thé aux propriétés rafraîchissantes et énergisantes, appelé le thé maté. Possédant de nombreuses vertus, le thé maté est idéal pour booster vos performances sportives. Riche en antioxydants, cette boisson énergisante est à prendre avant de faire de l’exercice. Le thé maté est très populaire auprès des sportifs de haut niveau : découvrez toutes les bonnes raisons qui devraient vous pousser à adopter le thé maté dans votre routine sportive !

Un puissant antioxydant

Les antioxydants sont des molécules dont l’organisme a besoin pour être en bonne santé, car ils aident à prévenir le stress oxydatif des cellules. Le thé maté contient plus de polyphénols et d’antioxydants que les thés verts et noirs, ce qui en fait une alternative parfaite à votre tasse de thé matinale habituelle, mais aussi à la boisson protéinée que vous avez l’habitude de prendre avant vos séances d’exercice. En effet, le pouvoir antioxydant du thé maté est plus important que toute autre boisson à base de thé.

Le thé maté est traditionnellement servi dans une gourde spécifique, appelée la calebasse maté, et bu avec une paille métallique (la bombilla) dotée d’un filtre sur l’extrémité inférieure permettant d’empêcher les fragments de feuilles de passer. Il existe de nombreux modèles et variétés de calebasses maté. Pour marier praticité et authenticité, optez pour une calebasse artisanale fabriquée à partir de courges séchées ou en céramique. Cela vous permet d’augmenter le plaisir de boire du thé maté de manière traditionnelle sans les inconvénients de la calebasse classique.

Pour préparer le thé maté, remplissez le tiers inférieur de la calebasse avec des feuilles de maté séchées ou grillées avant d’ajouter de l’eau chaude. Si vous ne possédez pas de calebasse, vous pouvez la préparer dans une presse à café française. Le thé est souvent servi avec du sucre brûlé, du jus de citron ou du lait. Vous pouvez remettre de l’eau chaude plusieurs fois avant d’utiliser de nouvelles feuilles pour faire une nouvelle infusion.

Bien qu’il soit traditionnellement consommé chaud, le thé maté peut également être servi froid, idéal pour se rafraîchir en été.

Réduit l’inflammation et renforce le système immunitaire

Le thé maté contient des polyphénols et des saponines, des composés végétaux naturels. Ils ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires remarquables, ce qui permet de récupérer plus rapidement après des efforts intenses.

Un stimulant énergétique sain et doux

Comparé aux autres stimulants les plus utilisés comme le café, la kola, le cacao et le guarana, le thé maté est plus équilibré. Les sportifs ont fait état d’un regain d’énergie en douceur et propre, avec un état de grande vigilance similaire à celui du café, mais sans les effets secondaires tels que l’énervement. Bien qu’il contienne moins de caféine que le café ou le thé noir, il reste une source très puissante de caféine et donne un regain d’énergie beaucoup plus régulier, sans les pics et les creux qui accompagnent souvent les autres sources de caféine. Cette boisson est ainsi idéale pour les sportifs qui doivent maintenir un niveau d’énergie élevé pendant un match.

Peut améliorer les performances physiques

Les recherches actuelles ont montré que boire du thé maté avant de faire de l’exercice peut améliorer la contraction musculaire, réduire la fatigue et aider à brûler les graisses pour en tirer de l’énergie, améliorant ainsi les performances sportives.

Améliore les fonctions mentales

Le thé maté contient un acide aminé appelé L-théanine qui améliore la concentration et l’attention. Il contient également une quantité modérée de caféine. Les effets de la caféine en tant que stimulant psychoactif sont largement connus, améliorant la mémoire, l’humeur et la vigilance. Dans ce thé, la caféine se combine avec la théobromine et la théophylline, fournissant ainsi des éléments nutritifs essentiels pour améliorer la créativité et la productivité.

Contient un concentré de nutriments

On peut dire que le maté fournit pratiquement tous les micronutriments nécessaires au maintien de la santé ! Cette boisson contient en effet :

7 vitamines

10 minéraux

4 phytonutriments

15 acides aminés

11 polyphénols

Aide à maintenir un poids stable

Des recherches ont été menées sur les effets du thé maté sur le poids, et les résultats sont prometteurs. En effet, cette variété de thé semble favoriser la perte de poids, un moyen efficace pour lutter contre l’obésité. Pas étonnant que les sportifs de haut niveau et notamment les footballeurs l’apprécient autant !