L’EAJF élargit les horizons avec Wall Street English

L’Ecole des agents de joueurs de football (EAJF), s’étend sur le monde. Dans un monde du ballon rond, qui se pratique partout sur la surface du globe, l’une des qualités d’un bon conseil est de savoir s’exprimer efficacement en langues étrangères. Et pour commencer, l’Anglais pour la plus pratiquée. Dans un univers professionnels ou le réseau compte particulièrement, c’est qui explique le rapprochement de l’école, avec le groupe spécialisé, Wall Street English.

L’EAJF signe avec le groupe Wall Street English pour l’apprentissage de l’Anglais

L’expérience sera digitale, sur la plateforme d’apprentissage MyEAJF, elle sera proposée dès le programme de pré-formation. “Nous sommes fiers d’avoir comme partenaire Wall Street English, qui s’est engagé dès sa création dans une démarche pédagogique très forte, accompagnant ainsi chaque personne dans le dépassement des barrières de l’apprentissage de l’anglais, afin de s’accomplir professionnellement ou dans le cadre de projet personnel, permettant ainsi a nos étudiants d’arriver sur le marché avec une compétance professionnelle supplémentaire“ se félicite le président et fondateur de l’EAJF, Sidney Broutinovski.

Son école domine sur le domaine de la formation des agents du football en France. Elle est l’une des pionnières depuis 2009, et est présente dans six villes du pays : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux.