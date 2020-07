Leeds – Vers une prolongation en or pour Marcelo Bielsa à Leeds ?

Marcelo Bielsa qui prolonge dans un club, c’est déjà chose assez rare pour être souligné. En l’espèce, ce serait plus que largement mérité pour le technicien argentin, car il a su redresser le collectif de Leeds United, jusqu’à lui permettre de retrouver la Premier League, seize ans après l’avoir quitté. Grâce à cette performance et au soutien reçu chez les Peacocks, « El Loco » va poursuivre sa mission, et avant cela être prolongé par son club avec une revalorisation conséquente de son salaire, tel que nous l’apprend The Sun.

Marcelo Bielsa bientôt prolongé et revalorisé ?

Salaire et bonus compris, Marcelo Bielsa pourrait avoisiner à l’avenir les 8 millions de livres à la saison (8,8 M€) et ainsi devenir l’un des entraîneurs les mieux payés du Royaume-Uni. Au pied du podium de la Premier League, derrière Pep Guardiola à City (22 M€/an), José Mourinho (Tottenham) et Jürgen Klopp (Liverpool), à 17,5 millions d’euros. Non loin de la rémunération d’Ole Gunnar Solskjær, à Manchester United.

Leeds retrouve la Premier League seize ans après

Marcelo Bielsa est arrivé à Leeds au bout de son contrat signé en 2018, mais il lui reste une saison en option que le club ou lui peuvent lever. Au lieu de cela, c’est tout un nouveau bail qui se prépare pour le technicien de 64 ans, passé on s’en souvient, par les bancs de l’Olympique de Marseille, avant celui du LOSC. Chantre d’un jeu de possession et offensif, il était passé proche de l’accession à l’élite, la saison dernière. Cette fois, lui et ses joueurs n’ont pas laissé passer leur chance.