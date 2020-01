Les 10 contrats chaussures les plus chers de la NBA

Jordan. Avant c’était un joueur, aujourd’hui, c’est aussi une marque influente. Qui s’émancipe de plus en plus, de son aînée Nike, de qui elle dépend. Au cours de l’automne dernier, Zion Williamson l’a rejoint. Il est question à son sujet, d’un talent précoce du basket, âgé de seulement 19 ans. Au centre d’une concurrence élevée entre tous les équipementiers pour le chausser, l’ailier des Pélicans, a choisi Jordan Brand pour ses produits et son contrat à 75 millions de dollars, sur cinq ans.

Des contrats records pour Zion Williamson et Luka Doncic

Quelques semaines plus tard, nouveau coup de tonnerre dans le monde des marques de la NBA : Luka Doncic signe à son tour pour Jordan Brand. Et pour le polyvalent slovène, il est question de cinq ans de bail payés 100 millions de dollars. Soit 20 M$ par an, qui le hissent sur le podium des contrats de chaussures les plus chers de la NBA 2020, au même niveau que Stephen Curry chez Under Armour. Ils sont devancés de Kevin Durant et de LeBron James, l’un comme l’autre chez Nike à 26 M$ pour l’ailier des Nets et 32 M$ pour celui des Lakers.

Nike et sa franchise Jordan Brand domine le marché des chaussures

Le top 10 des contrats d’équipementiers joueurs les plus couteux de la ligue américaine (et par extension du monde du basket) est très largement dominé par les ambassadeurs Nike et sa franchise Jordan. Seul Stephen Curry pour Under Armour, et James Harden et Derrick Rose chez adidas donnent au change.

Les 10 contrats de chaussures les plus chers de la NBA en 2020

10. Giannis Antetokounmpo (Nike) = 10 M$ (9 M€)

8. Derrick Rose (adidas) = 11 M$ (9,9 M€)

8. Kyrie Irving (Nike) = 11 M$ (9,9 M€)

7. Russell Westbrook (Jordan) = 12 M$ (10,8 M€)

6. James Harden (adidas) = 14 M$ (12,6 M€)

5. Zion Williamson (Jordan) = 15 M$ (13,5 M€)

3. Stephen Curry (Under Armour) = 20 M$ (18 M€)

3. Luka Doncic (Jordan) = 20 M$ (18 M€)

2. Kevin Durant (Nike) = 26 M$ (23,4 M€)

1. LeBron James (Nike) = 32 M$ (28,8 M€)