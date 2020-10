OM, PSG, ASSE, LOSC… Les 10 départs les plus chers de l’été en Ligue 1

C’est le cas à chaque mercato, il y a des joueurs à qui il faut dire au revoir, surtout en France. La Ligue 1 a toujours fourni de grands espoirs, malheureusement souvent enclins à partir suivre leur carrière, ailleurs en Europe. Reste que leurs départs laissent une indemnité financière à l’ancien club, plus ou moins grande. C’est ce dont il est question dans la liste ci-dessous, qui répertorie les 10 départs les plus chers de l’été 2020 en Ligue 1. En ce contexte particulier, moins de revenus qu’à l’habitude pour les écuries françaises, mais certaines d’entre elles ont tout de même réussi à tirer profit de cette fenêtre de transferts.

Le LOSC, l’OL et l’ASSE font un carton côté départs cet été

Pour la deuxième année de suite, le LOSC réalise la plus belle vente de l’été en Ligue 1. Après Nicolas Pépé l’année dernière, vendu 80 M€ à Arsenal, c’est Victor Osimhen qui s’est envolé pour 70 M€ à Naples, début septembre, faisant de lui la deuxième meilleure cessions de l’histoire des Dogues. Autre gros coup en Ligue 1 : la cession de Wesley Fofana. jeune défenseur français est parti à Leicester il y a quelques jours contre 35 M€, le plus gros montant jamais touché sur un transfert pour l’ASSE. L’OL rival a lui aussi réalisé de belles affaires sur le marché lors de ce mercato, avec les ventes de Bertrand Traoré à Aston Villa et Martin Terrier à Rennes, pour ne citer qu’eux.

Des cessions moins chères que les années précédentes

Le contexte amené par la crise sanitaire a restreint les équipes d’Europe a diminué leurs dépenses durant ce mercato. En conséquence, les pensionnaires de Ligue 1 n’ont pas vendu autant que les années précédentes. En été 2019, les départs avaient rapporté 926 millions d’euros au clubs du championnat français, cette année, c’est à peine le tiers et un peu plus.

Les 10 départs les plus chers de l’été en Ligue 1

Victor Osimhen (de Lille à Naples) = 70 M€ Wesley Fofana (de Saint-Etienne à Leicester City) = 35 M€ Gabriel (de Lille au FC Arsenal) = 26 M€ Edouard Mendy (de Rennes à Chelsea) = 24 M€ Bertrand Traoré (de Lyon à Aston Villa) = 18,4 M€ Raphinha (de Rennes à Leeds) = 17 M€ Ibrahima Diallo (de Brest à Southampton) = 15 M€ Axel Disasi (de Reims à Monaco) = 13 M€ Martin Terrier (de Lyon à Rennes) = 12 M€ Baptiste Santamaria (d’Angers à Fribourg) = 10 M€ Alfred Gomis (de Dijon à Rennes) = 10 M€ Habib Diallo (de Metz à Strasbourg) = 10 M€

Estimations des indemnités compensatoires, indépendamment des possibles bonus complémentaires