Les 10 footballeuses les plus riches du monde en 2020

Si chez les garçons, l’Europe est plutôt dominante, du côté des femmes, il faut traverser l’Atlantique pour croiser les icônes de la discipline. En pointant le regard vers les Etats-Unis, la nation où le soccer est roi grâce aux filles, devenues encore l’été dernier en France, les championnes du monde. Néanmoins, au classement des footballeuses les plus riches de la planète en 2020, c’est une Brésilienne qui domine. La seule du top 10.

Marta a la plus grosse fortune, devant neuf joueuses américaines

La nation auriverde avait Pelé chez les hommes ; Marta est son pendant féminin, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire et un parcours professionnel à la hauteur. Avec elle, son sport a pris de l’essor, elle est riche en conséquence, avec une fortune estimée à 13 millions de dollars (11,7 M€). Après elle, l’écart est important sur le reste du palmarès, à l’exception de Mia Hamm, l’Américaine étant la première à doper la notoriété de sa discipline, dans les années 90. L’ex-attaquante aujourd’hui âgée de 47 ans, est riche d’une dizaine de millions de dollars.

Le football est une discipline en plein essor chez les filles

Les sommes ci-dessous ne sont que des estimations prises de la plateforme spécialisée, Celebrity Net Worth. Les 10 qui font ce top comptent naturellement comme des références internationales, anciennes ou actuelles. Les perspectives à plus ou moins longue échéance sont réjouissantes pour celles qui jouent encore, car le football féminin est en croissance, il touche de plus en plus de territoires et de monde. Cela a pour effet de doper l’économie autour, aux Etats-Unis et de plus en plus en Europe, notamment.

10. Christie Rampone = 2M$

9. Carli Lloyd = 2 M$

8. Brandi Chastain = 2,5M$

7. Megan Rapinoe = 3M$

6. Alex Morgan = 3M$

5. Julie Ertz = 3M$

4. Hope Solo = 3M$

3. Abby Wambach = 4M$

2. Mia Hamm = 10M$

1. Marta = 13 M$