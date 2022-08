Les 10 golfeurs les mieux payés dans le monde en 2022

Phil Mickelson est le golfeur qui gagne le plus cette année 2022.

Le golf est l’un des sports qui paient le mieux ses athlètes, dans le monde sportif. C’est d’autant plus vrai en cette période, avec le lancement, en juin dernier, d’une nouvelle ligue baptisée LIV Golf, financièrement soutenue, par l’Arabie Saoudite. À coups de millions de dollars, les dirigeants de cette ligue dissidente attirent les plus grands golfeurs de la planète. Certaines vedettes du circuit PGA Tour (le circuit nord-américain) et du DP World Tour (en Europe) ont donc claqué la porte pour rejoindre la nouvelle organisation, avec un gros chèque à la clé. Ce qui explique que les revenus des dix meilleurs golfeurs ont gonflé de plus 360 millions d’euros, depuis le mois de juin. Le magazine Forbes a dressé son classement des 10 golfeurs les mieux payés de 2022.

650 M$ pour les 10 golfeurs les plus riches du monde

La nouvelle organisation LIV Golf a considérablement augmenté les revenus des têtes d’affiche, portant à 650 millions de dollars (environ 637 M€) la somme globale gagnée par les 10 golfeurs les mieux payés de la planète, sur les douze derniers mois, à l’addition des primes à la participation aux tournois et des revenus des sponsors. Dans le cas de Bryson DeChambeau, le plus jeune de ce top 10, l’Américain a touché un joli pactole de 60 millions d’euros en signant dans la ligue dissidente, ce qui le propulse au 3ème rang des golfeurs les mieux payés au monde. En juin, le joueur de 28 ans a gagné 560 000 dollars (l’équivalent de 547 000 euros) pour son premier tournoi avec LIV Golf. Presque le triple de ce qu’il avait empoché, sur les sept premiers tournois au circuit PGA Tour, en 2022.

Le sportif le mieux payé en 2022 est un golfeur

Avec 135 millions d’euros amassés au cours de la dernière année, Phil Mickelson est le golfeur le mieux payé de la planète. L’Américain de 52 ans a lui aussi rallié la nouvelle organisation et reçu son gros chèque. Conséquence: il devient le sportif le mieux payé au monde en 2022, devant la star du ballon rond, Lionel Messi (127 M€). Autrefois à la même place que Mickelson aujourd’hui, Tiger Woods est demeuré inflexible, fidèle à l’histoire de son sport. L’Américain a refusé de rentrer dans la nouvelle ligue, en refusant de gagner, tenez-vous bien, entre 700 et 800 millions de dollars qui lui étaient promis, selon le patron de la ligue, Greg Norman. L’Irlandais Rory McIlroy a lui aussi décliné l’invitation.

Les 10 golfeurs les mieux payés dans le monde en 2022

1er: Phil Mickelson = 135 M€

2e: Dustin Johnson = 95 M€

3e: Bryson DeChambeau = 84 M€

4e: Brooks Koepka = 67 M€

5e: Tiger Woods = 66 M€

6e: Rory McIlroy = 42 M€

7e: Sergio Garcia = 41 M€

8e: Jordan Spieth = 38 M€

9e: Patrick Reed = 36 M€

10e: Charl Schwartzel = 33 M€