Les 15 joueurs les mieux payés de la MLS 2020

Ce samedi débute aux Etats-Unis, la saison 2020 de MLS, sans Zlatan Ibrahimovic anciennement le joueur le mieux payé de la ligue nord-américaine, à 7,2 millions de dollars la saison (6,5 M€). Son salaire, le Galaxy de Los Angeles le verse désormais à Javier « Chicharito » Hernandez, arrivé avec le costume de recrue phare de l’intersaison. L’ancien attaquant de Manchester United ou du Real Madrid devance Michael Bradley, pour qui rien ne bouge d’une saison à l’autre, ni sur le salaire, ni sur la position au classement derrière Chicharito, après Ibrahimovic.

Pas de Français ni de joueur des deux franchises entrantes

Les rémunérations exprimées ci-dessous sont l’addition des salaires et des bonus associés pour couvrir la saison. Il y a treize joueurs français en MLS cette saison, mais aucun n’entre dans le top 15. Pas plus qu’il n’y a de membre du Nashville FC ou de l’Inter Miami FC, les deux franchises qui font leur entrée dans la ligue fermée du soccer ; le football de l’autre côté de l’Atlantique. En moyenne un joueur parmi les 15 mieux payés gagne 3,4 millions de dollars (3 M€), entre Alejandro Pozuelo au Toronto FC et Josef Martinez à l’Atlanta United.

1. Javier Hernandez (LA Galaxy) = 7,2 M$

2. Michael Bradley (Toronto FC) = 6,5 M$

3. Jozy Altidore (Toronto FC) = 6,33 M$

4. Carlos Vela (LAFC) = 6,3 M$

5. Alejandro Pozuelo (Toronto FC) = 3,8 M$

6. Josef Martinez (Atlanta United) = 3,05 M$

7. Sebastian Blanco (Portland Timbers) = 2,85 M$

8. Nani (Orlando City) = 2,48 M$

9. Diego Valeri (Portland Timbers) = 2,41 M$

10. Gustavo Bou (New England Revolution) = 2,4 M$

11. Carles Gil (New England Revolution) = 2,33 M$

12=. Yura Movsisyan (Chicago Fire) = 2,27 M$

12=. Marco Fabian (Philadelphia Union) = 2,27 M$

14. Raul Ruidiaz (Seattle Sounders) = 2,05 M$

15. Jonathan dos Santos (LA Galaxy) = 2,04 M$