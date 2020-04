Les 20 sportifs les plus riches de la planète en 2020

Non, Cristiano Ronaldo n’est pas milliardaire. C’est ce qu’on peut lire ça et là depuis plusieurs jours, sur la base d’informations de Forbes mal interprétées : CR7 devrait être le prochain sportif à cumuler le milliard de dollars de gains en carrière, ça ne signifie pas qu’il les as pour lui. Bien évidemment. Comme tout un chacun, selon ses moyens qui ne sont pas les mêmes pour le commun des mortels, l’attaquant de la Juventus investit ou consomme. De fait, s’il est riche au point d’appartenir au top 20 des sportifs les plus fortunés de la planète en 2020, ils ne sont que deux véritablement milliardaires, d’après le classement dressé par Celebrity Net Worth.

Pas de Cristiano Ronaldo, mais deux anciens sportifs à plus du milliard

Dont l’un est un personnage de l’ombre, que peu d’entre nous reconnaitrions dans la rue, mais qui garde une influence encore énorme sur le tennis qui l’a élevé à son niveau : l’homme d’affaire roumain Ion Tiriac, anciennement professionnel dans les années 70 et 80, qui après avoir raccroché la raquette a investit dans de multiples secteurs (banque, automobile, assurance, aviation…). Il est aussi resté dans le tennis, en tant que coach au début et aujourd’hui comme directeur du tournoi de Madrid. Ion Tiriac est estimé milliardaire depuis 2007, bien avant celui qui le devance désormais, l’ex-légende des parquets de la NBA, Michael Jordan.

Six des vingt sportifs du classement sont toujours en activité

Sur les vingt à découvrir dans le diaporama ci-dessus, seuls six sont encore en activité (Lionel Messi, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, LeBron James et Tiger Woods). Il y a d’un peut tous les profils et disciplines er beaucoup de réussite dans ce palmarès. Toutefois moins pour Michael Schumacher, dont on sait très peu de choses sur son état de santé, depuis son accident de ski en décembre 2013. L’ancien pilote de Formule 1 est à la tête d’un patrimoine estimé à 600 millions de dollars. L’Anglais Lewis Hamilton, son plus digne héritier sur la piste, est aux portes du top 20, avec une fortune donnée à 285 millions de dollars.