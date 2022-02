Les 6 règles à respecter pour maximiser la durée de vie de la batterie de votre trottinette électrique

Les bons conseils pour entretenir sa trottinette électrique.

L’une des parties les plus importantes d’une trottinette électrique est sa batterie et, comme tout autre véhicule, elle nécessite un entretien et une maintenance appropriés. La plupart des fabricants indiquent qu’après environ 500 cycles, votre batterie perdra de sa qualité et ne sera plus aussi puissante qu’avant, mais ne vous inquiétez pas, il existe quelques moyens de prendre soin de votre trottinette pour qu’elle soit la plus performante possible !

Pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre trottinette électrique, suivez ces 6 conseils :

Règle n° 1 – Gardez la batterie de votre trottinette électrique chargée

Pour préserver la durée de vie de la batterie, l’une des meilleures choses à faire est d’éviter d’épuiser totalement la batterie de votre trottinette avant de la recharger. Veillez toujours à ce qu’elle soit chargée à au moins 10 %. Nous vous recommandons également de charger régulièrement la batterie de votre trottinette et de ne pas la laisser déchargée pendant une longue période, ce qui vous aidera certainement à prolonger sa durée de vie.

Règle n° 2 – Chargez la batterie de votre trottinette électrique au bon moment

Vous pouvez charger votre trottinette électrique directement après un court trajet. Si vous avez fait un long trajet, laissez-lui environ 30 minutes pour refroidir, puis chargez-la. Ne laissez pas votre trottinette électrique avec une batterie fortement déchargée pendant quelques heures. Rechargez-la rapidement.

Règle n° 3 – Chargez votre trottinette électrique avant de la ranger.

Lorsque vous rangez votre trottinette électrique pour une longue période, assurez-vous que la batterie est chargée à au moins 40-50 %. Il est conseillé de charger votre trottinette au moins une fois tous les 30 jours. Si vous laissez votre trottinette sans charge pendant environ 3 mois, cela endommagera la batterie.

Règle n° 4 – Utilisez toujours le chargeur d’origine adapté à votre batterie.

Un chargeur est une pièce de rechange nettement moins chère que la batterie, alors ne prenez pas de risque et utilisez simplement le chargeur d’origine qui, vous en êtes sûr, est conçu pour votre trottinette électrique. Cette règle s’applique à toutes les marques de trottinettes électriques, y compris Xiaomi et Pure Electric.

Règle n° 5 – Conservez votre trottinette et sa batterie dans un environnement sec et à température optimale.

Ne laissez pas votre trottinette électrique dans un froid glacial ou sous le soleil au beau milieu d’une journée ensoleillée. Gardez la batterie au sec. Des conditions environnementales négatives peuvent endommager la batterie.

Règle n° 6 – Ne chargez, déchargez, utilisez ou stockez JAMAIS une batterie endommagée ou en panne.

Les batteries au lithium polymère utilisées dans la majorité des trottinettes électriques modernes sont très puissantes et doivent être traitées avec une extrême prudence. Une charge inappropriée, des dommages ou une surchauffe peuvent provoquer un incendie. Ne mettez pas votre trottinette électrique à charger pendant toute la nuit. Il est fortement recommandé de surveiller la trottinette électrique pendant qu’elle se recharge afin d’éviter de surcharger de la batterie. N’utilisez pas, ne chargez pas ou ne laissez pas une batterie endommagée sans surveillance et suivez immédiatement les protocoles de mise au rebut.

En suivant ces règles, vous aurez l’assurance de prolonger la durée de vie de votre trottinette de 2 à 3 ans, voire plus ! Il vous suffit de la brancher régulièrement et de veiller à la garder toujours bien chargée.